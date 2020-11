Virus, Zaia esegue in diretta nuovo test Covid fai da te

Lo mostra in diretta Facebook, 5 semplici movimenti ed è fatta. E ci vuole un minuto e mezzo per avere l'esito. Il governatore del Veneto Luca Zaia, prova su se stesso il nuovo test diagnostico fai da te per il covid, è molto semplice, esordisce aprendo il kit con la cosiddetta saponetta, la provetta con il reagente e il tamponcino da inserire nelle fosse nasali. Si apre la provetta che ha già il suo reagente qua dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino, il tamponcino si butta via, si richiude la provetta, si apre il beccuccio più alto della provetta che ha il dosatore, 4 goccie, dopo se son positivo... sta già colorando. Prima c'erano solo i molecolari, poi è arrivato il test sierologico, infine, il tampone rapido, l'ultima frontiera è il test fai da te. La regione Veneto ci sta lavorando da 3 mesi, l'obiettivo è di renderlo a breve disponibile per tutti, si troverà in farmacia a un costo contenuto, con la saponetta, secondo Zaia si aprono grandi scenari, soprattutto in merito alla tracciabilità dei contagiati, se tutti facessimo il test sarebbe una gran cosa. Chi lo fa ha in mano non solo le sorti della sua vita, ma anche quelle di una comunità. Il vero tema, conclude Zaia, sarà quello della sorveglianza, è come quando arriva un messaggio dell'App immuni ad avvisare se si è positivi, si basa sul senso civico.