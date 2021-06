Yara, Corte d'Assise nega accesso a reperti a difesa. VIDEO

Omicidio Yara, la Corte d’Assise ha negato alla difesa di Bossetti l’accesso ai reperti. I legali non potranno neppure effettuare la ricognizione. La difesa del muratore condannato all’ergastolo avevano avanzato istanza in vista di una possibile revisione del processo. Gli avvocati non potranno accedere ai corpi di reato né ai dvd con le foto fatte dal Ris. Negato l’accesso anche alle “caratterizzazioni” dei profili genetici del Dna. I giudici hanno anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Venezia. Il procuratore lo scorso 19 maggio aveva denunciato presunte scorrettezze dei difensori. I magistrati veneziani dovranno valutare ipotesi di reato a carico dei difensori.