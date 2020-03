Virus, Fontana: ci vorrebbero anni per screening per tutti

Fare lo screening è una di quelle cose sulle quali si... io non sono un tecnico, assolutamente non sono in grado di dare delle risposte. Quello che penso di avere percepito è che parlare di screening in un paese come Vo', dove sono 1500 abitanti, ha un senso, per 10 milioni di persone lei capisce che è un discorso che... allo stato dell'arte, se domani mattina dovessero arrivare le possibilità di fare screening a una velocità maggiore, allora si potrebbe fare, ma oggi ci vogliono più di 8 - 9 ore per avere il risultato di un tampone. Lei capisce che farlo per 10 milioni sarebbe una cosa che comporta non so quanti anni di tempo, quindi, allo stato, credo che sia molto difficile. Se arriveranno nuovi sistemi, si potranno valutare. Secondo me in 7 - 8 giorni si può arrivare alla conclusione dei lavori per renderlo operativo.