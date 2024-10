Assolombarda, Spada: serve Ue meno ideologica

L'Europa? Troppo ideologica, poco pragmatica. Transizione 5.0? Troppo complicata, poco fruibile. L'energia? Troppo costosa, poco da fare, senza il nucleare. Sono i tre messaggi principali scelti dal Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nella sua relazione all'assemblea; svoltasi nella prestigiosa sede dell'università Bocconi di Milano; proprio per lanciare un segnale ai più giovani. L'Europa deve cambiare, è il primo, il più forte perché il suo approccio Green definito molto ideologico ha portato alla crisi della Germania. "L'Europa in questi anni e soprattutto dell'ultima legislatura è stata molto molto ideologica è poco pragmatica, ha deciso degli obiettivi che erano degli obiettivi veramente sfidanti, senza interloquire con le aziende e in alcuni casi poi ha deciso e ha selezionato anche determinate tecnologie con cui arrivare a questi, a questi obiettivi." C'è da intervenire sulle norme del pacchetto transizione 5.0, sono arrivate tardi e sono troppo complesse, l'allarme di Spada, ha detto vanno modificate In tempi rapidi per non perdere gli oltre sei miliardi di Euro messi a disposizione per gli investimenti delle PMI. Il Ministro delle imprese Urso e il presidente di Confindustria Orsini, intervenuti entrambi in assemblea, si vedranno su questo tema nei prossimi giorni. "Bisogna che i paesi si tolgano i paraocchi, noi non dobbiamo parlare il senso di paesi geograficamente ciascuno sul suo settore, noi dobbiamo parlare di temi trasversali se no l'Europa non arriverà a niente. Noi dobbiamo crescere in quella maniera.".