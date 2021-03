La cura dei figli va condivisa tra donne e uomini. Lo smart working è una forma di lavoro agile non è certamente uno strumento di welfare, ma è uno strumento che può aiutare in questo momento nell'organizzazione straordinaria della vita di lavoratrici, lavoratori e delle famiglie, ma servono strumenti, in particolare per chi ha bambini piccoli, ad esempio, l'estensione dei voucher babysitter proprio per chi ha bambini piccoli e si trova in condizioni di lavoro agile.