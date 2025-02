Btp Più, raccolti quasi 15 miliardi di euro

Si conferma tutto, anzi appare in aumento, il gradimento dei piccoli risparmiatori per le Obbligazioni del Tesoro pensate per il cosiddetto mercato retail. Il BTP+, ultima versione di Titoli di Stato espressamente nati per gli investitori non professionali, ha chiuso con numeri giudicati buoni dagli esperti: nei 4 giorni e mezzo di vendita sono state più di 450.000 le famiglie italiane a prestare soldi al Ministero dell'Economia, che ha raccolto quasi 15 miliardi di euro. I piccoli risparmiatori sono ben disposti, specie in questa fase storica di grandi incertezze, a investire i loro risparmi in strumenti certi e garantiti. Il tasso d'interesse definitivo è stato fissato a 2,85% per i primi 4 anni e 3,7% per il secondo quadriennio del titolo, che ha durata di 8 anni. Questa è la maggiore novità rispetto a emissioni simili degli ultimi anni. La durata è stata allungata, ad esempio rispetto ai 6 anni dell'ultima versione del BTP Valore, collocato a maggio scorso, ma inserendo la possibilità di uscita anticipata a metà percorso senza il rischio di rimetterci un euro. Il rimborso sarà infatti alla pari, ossia alla cifra investita inizialmente. Unita alla cedola trimestrale, non semestrale come solitamente avviene per i normali BTP, un elemento che sembra essere piaciuto ai piccoli risparmiatori italiani. E questo piace al Tesoro, che raggiunge il duplice scopo di raccogliere soldi freschi e di aumentare la quota del debito pubblico in mano alle famiglie italiane, passata negli ultimi 3 anni dall'8% circa a ben sopra il 10%. Sai mai che tornino burrasche sui mercati internazionali. .