Caro Bollette, primo intervento in Cdm

"Prego signor Ministro." Un intervento subito e poi uno di medio lungo periodo, più strutturale, i rincari energetici sono sempre più insostenibili per famiglie e imprese. Sugli aumenti delle bollette si sono seguite riunioni a Palazzo Chigi con il Premier Draghi e i ministri, dell'economia Franco, dello sviluppo economico Giorgetti, e della transizione ecologica Cingolani. Nelle prossime ore in consiglio dei ministri saranno decise le prime misure insieme i nuovi ristori, per le attività più colpite dalle restrizioni anti covid in particolare quelle turistiche in grande sofferenza. Sulle possibili azioni dell'esecutivo per mitigare le tariffe di luce e gas è intervenuto il responsabile della transizione ecologica. "In attesa dell'adozione di un provvedimento, ad hoc, del governo le proposte sembrano più idonee rispetto all'obiettivo di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia sui consumatori, sono queste: intervento sulla disciplina delle aste a lungo termine di energia rinnovabile per la cessione di energia prodotta sia da impianti fotovoltaici sia da impianti idroelettrici, valorizzazione della produzione di gas naturale nazionale, contenimento dell'attuale maggiore rendita degli impianti fotovoltaici, contenimento del peso sulla bolletta degli oneri di sistema mediante ricorso a cartolarizzazione o altre misure." I dati diffusi dalle associazioni di categoria sono preoccupanti, secondo Confcommercio il conto energetico passerà da 11 a 19 miliardi. Una situazione drammatica sintetizza Confindustria che chiede di agire in fretta. "Senza scostamenti di bilancio, gli spazi sul bilancio italiano non sono un gran chè, quindi aldilà dei 2 miliardi circa per quelli che possiamo chiamare i ristori per l'attività chiusa, attività penalizzate, la cassa integrazione su alcune situazioni, perchè deve continuare, penso al tessile, il ragionamento può arrivare a 4 miliardi, 5 miliardi." Rimangono da affrontare i nodi strutturali della grande dipendenza energetica dell'Italia e della necessità di differenziare l'approvvigionamento energetico.