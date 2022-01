Caro bollette, Scaroni: extraprofitti, agire in modo liberista

Si dice questo extra profitto deve andare a vantaggio dei consumatori. Io le confesso sono un po' contrario a cambiare le regole del gioco a metà percorso, non mi sembra che sia un modo liberista di guardare l'economia. Quindi la mia idea è un po' diversa, dovremmo andare da queste fonti e dire loro cosa volete in cambio di restituirci una parte di questi extra profitti. Le faccio un esempio, le concessioni idroelettriche in Italia che producono circa il 15% dell'energia del nostro Paese scadono tutte nel 2030, noi potremmo andare dai concessionari e dire se io ti prolungo la concessione di 3 anni sei pronto a darmi in cambio parte di questi extra profitti oggi.