Cda Bpm respinge offerta di Unicredit, "troppo bassa"

Operazione ostile, nel gergo finanziario, non vuol dire per forza attacco nemico da bloccare a ogni costo. Sta più per non concordata prima, quindi, è una premessa che lascia spazio a tante possibili reazioni. Anche a un: per ora no, poi vedremo. Sembra questa la strada scelta dal banco BPM dopo l'offerta di matrimonio di Unicredit. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto erede della Popolare di Milano per ora non aderisce alla proposta ma neanche usa parole nette che chiudono totalmente la porta a future trattative. L'offerta di Unicredit non riflette in alcun modo la redditività di banco BPM, si legge nella nota al termine del CdA, tradotto il prezzo offerto è basso, perciò definito inusuale e questo tutti gli analisti l'hanno subito evidenziato. E le sinergie possibili, si legge, destano forti preoccupazioni sulle prevedibili ricadute a livello occupazionale, ossia c'è il timore di dover tagliare parte dei lavoratori nelle aree che, come spesso accade in fusioni aziendali, si andranno a sovrapporre. Il rifiuto è quindi definitivo? Forse no, leggendo tra le righe, la banca guidata da Giuseppe Castagna fa sapere di non trascurare alcuna opzione strategica che possa ulteriormente creare valore. Cioè neanche quella delle nozze che siano per creare il "terzo polo" italiano col Monte Paschi, come da desiderata di parte della maggioranza, o il primo gruppo in Europa per valore di borsa con Unicredit. Però se mi vuoi mi devi convincere è il messaggio che sembrerebbe arrivare da Piazza Meda. Magari con un bel rilancio, come ipotizza l'agenzia di Rating Standard & Poor's, che si aspetta una seconda offerta più ricca. La palla torna infatti nel campo di Andrea Orcel, l'Amministratore Delegato di Unicredit, pare intenzionato a fare il grande salto dimensionale e non molla la pista tedesca di Commerzbank sia pur congelata in attesa delle elezioni di febbraio In Germania. Gli ostacoli politici per il leader di Piazza Gae Aulenti arrivano dal di qua ed al di là delle Alpi.