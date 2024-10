Il panorama globale è un panorama complesso. Dobbiamo, come associazione imprenditoriale, far presente che l'Italia non è un'isola e che ha bisogno disperatamente di un supporto di competitività da parte dell'Unione Europea le cui norme purtroppo, negli ultimi anni, sembrano totalmente indifferenti a questo tema. Mentre è importante capire che senza industria non ci può essere crescita.