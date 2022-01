Consob: cryptovalute molto volatili, attenti alle truffe

Sì, le criptovalute sono asset molto volatili. Molti risparmiatori possono essere attirati soprattutto dalla possibilità di un guadagno facile ma dimenticano che possono perdere il capitale investito con grande facilità. Inoltre, la negoziazione di queste criptovalute avviene spesso su piattaforme che hanno un livello di trasparenza molto basso. Piattaforme che appartengono alla categoria delle cosiddette decentralized-finance e rispetto alle quali c'è un grosso dibattito regolamentare in corso, anche ai fini, appunto, di un innalzamento delle tutele dei risparmiatori. E non sono rari i casi in cui sono state perpetrate delle vere e proprie truffe, delle vere e proprie frodi che hanno portato, ahimè, alla perdita dell'intero capitale investito.