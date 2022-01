Corsa al Colle, scelta cruciale anche per l'economia

Anche i mercati guardano all'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Gli investitori, cioè coloro che si prestano i soldi per finanziarci contribuendo a tenere a galla il nostro enorme debito pubblico, stanno puntando l'obiettivo sul Quirinale, perché il nostro Capo dello Stato svolge un ruolo cruciale di garante che ha ricadute anche in campo economico: soprattutto adesso che il nostro Paese è il maggior beneficiario del Recovery Fund, il vasto programma europeo anticrisi che ci ha assegnato quasi 200 miliardi di Euro ma che va attuato perché i denari Bruxelles ce li dà a rate; mano a mano che Roma raggiunge le tappe di questo percorso che arriva fino al 2026. Basti pensare che dopo la prima tranche avvenuta l'estate scorsa, si attende il via libera ad altri 24,1 miliardi e, se faremo i compiti a casa, alla fine di quest'anno di miliardi ne arriveranno un'altra quarantina. In questo quadro, il nuovo Presidente può assicurare che l'Italia goda di una buona reputazione. Averla potrà risultare molto importante quando i vertici comunitari dovranno prendere decisioni legate al Recovery Fund basate soprattutto sulla fiducia. Inoltre, quei fondi europei, l'Italia non solo sta scommettendo sulla ripresa con una robusta spinta al prodotto interno lordo, ma anche su una serie di riforme attese da anni e che la politica deve portare a termine. Anche in questo caso, avere un presidente che mantiene gli equilibri e la rotta fissata, appare fondamentale. E non c'è solo il Recovery Fund. L'Europa ha iniziato a discutere delle nuove regole fiscali europee il cosiddetto patto di stabilità un'altra partita dove avere una figura autorevole al Colle può fare la differenza.