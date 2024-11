Cosa è il golden power evocato da Giorgetti su Unicredit

Si, l'all in di Unicredit di Andrea Orcel su Banco BPM ha terremotato lo scenario finanziario ma anche politico. Andiamo a vederlo. Questa offerta da oltre 10 miliardi di euro, un'offerta di scambio degli azionisti della Banca Popolare di Milano potrebbe trasformare Unicredit, che è oggi seconda e Banco BPM che oggi è il terzo gruppo bancario in Italia farli salire al primo posto in Italia per patrimonio gestito. Gruppo UniCredit che però è stato definito da alcuni membri dello stesso governo e in particolar modo dal vicepremier Salvini una banca straniera perché ha evidentemente guardato questo grafico che, come vedete, mostra come almeno il 69% degli azionisti delle azioni di Unicredit sono in mano a stranieri, a investitori istituzionali grandi fondi in particolar modo stranieri. Va detto però attenzione che Unicredit, sia nella storia sia nei fatti di oggi ma soprattutto se andiamo a guardare la sede legale appare come una banca italiana. Ha sede legale a Milano, lo Stato a cui fa riferimento è l'Italia, 10 membri su 15 del suo CdA sono italiani, fa il 50% dei profitti in Italia. Ma probabilmente l'oggetto del contendere di questa vicenda non è tanto Banco BPM quanto Monte dei Paschi di Siena, il terzo incomodo, perché? Perché questa banca che è ancora detenuta per quasi il 12% dal Ministero dell'Economia, era una quota più alta fino a qualche anno fa, ma poi la privatizzazione ha avuto inizio è proprio una banca che il governo sta cercando di vendere, di privatizzare a chi? Proprio a Banco BPM, dunque l'operazione invece fra UniCredit e Banco BPM potrebbe rallentare, rallentare molto la vendita di quote di MPS da parte del governo. Staremo a vedere. Probabilmente è questa la ragione per cui il governo oggi si mostra così contrario. Cosa potrebbe fare il governo? Beh, visto che Unicredit deve comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri questa operazione per l'esercizio possibile del potere del Golden Power il governo potrebbe in effetti bloccare o porre delle condizioni su operazione se ritenesse che può andare a detrimento degli interessi nazionali. Un potere che solitamente viene utilizzata con acquirenti esteri e soprattutto su alcuni settori strategici come la difesa o settori tecnologici ma potrebbe anche avvenire un unicum, è una novità anche in questo caso quell'operazione Unicredit BPM. Staremo a vedere.