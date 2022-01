Trenitalia ha effettuato i controlli su oltre 10mila persone, che sono transitate sulle reti e sono state identificate come persone che non avevano il Green Pass Rafforzato circa 200 persone, cioè siamo a circa ad 1,9% di allontanamenti, una percentuale totalmente in linea, anzi più bassa di quella che si era rilevata quando è entrato in funzione il Green Pass ordinario, che era intorno al 3%. Quindi dal punto di vista dei controlli, la situazione è assolutamente sotto controllo.