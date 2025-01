Energia, al via il piano per il ritorno al nucleare

Per abbassare i prezzi di luce e gas in modo duraturo, il governo punta su tutte le tecnologie a disposizione, nucleare incluso. Gilberto Pichetto Fratin alla Camera conferma l'intenzione del governo proprio mentre sul tavolo di Palazzo Chigi approda la proposta di legge firmata dallo stesso ministro dell'ambiente per la produzione in Italia di energia dall'atomo, un progetto annunciato che arriva dopo le fiammate dei costi all'ingrosso del metano e dell'elettricità che allarmano l'industria e rischiano di appesantire ancora di più le bollette delle famiglie. Un programma sul quale l'esecutivo dirà la sua entro una decina di giorni e che anima già il Parlamento che dovrà approvarlo e solo dopo potrà essere attuato con decreti da emanare entro due anni. I primi reattori si stima potrebbero iniziare a funzionare dopo il 2030 e non si tratterebbe di quelli tradizionali. Bocciati con il referendum del 1987, l'anno successivo alla tragedia di Chernobyl, e con quello del 2011. Al posto delle grandi centrali, ci sarebbero piccoli impianti del tipo modulare gestibili anche da singole aziende e quelli di cosiddetta terza generazione. Sono considerati più sicuri ma con capacità limitate tanto che si stima che con l'atomo nel 2050 si coprirebbe tra l'11 e il 22% del fabbisogno di elettricità del paese che dunque deve continuare ad investire su tutte le altre fonti disponibili. Quanto costerebbe tornare al nucleare non è chiaro: sullo sfondo l'annunciata nascita di una società formata da Enel, Leonardo e Ansaldo tutta a larga partecipazione statale.