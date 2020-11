Euro digitale, de Guindos: per Bce non è opzione ma obbligo

Io penso che l'euro digitale, per noi, per la banca centrale europea, non sia un'alternativa, cioè non è più un'opzione, è un obbligo. L'Euro digitale non è una reazione a questi progetti tipo Libra, Bitcoin e via discorrendo, è qualcosa di completamente diverso, è la risposta ad un mondo, ad un'economia europea sempre più digitalizzati, al fine di avere un sistema di pagamenti efficiente a livello transfrontaliero l'euro digitale sarà fondamentale, quindi veramente è un progetto europeo, non è una reazione, se vogliamo, a progetti del settore privato.