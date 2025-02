Fisco, sanatorie e taglio tasse agitano la maggioranza

C’è una gran voglia di pace fiscale nella maggioranza. Il centrodestra propone in Parlamento la riapertura della quarta rottamazione delle cartelle esattoriali per chi ha saltato una rata e quindi ha perso il beneficio. Si avrebbe tempo fino al 30 aprile per essere riammessi e così poter pagare, senza interessi e sanzioni, quanto dovuto per tasse e multe. In contemporanea, si vuole spostare di 2 mesi, al 30 settembre, la possibilità di aderire alla seconda edizione del concordato per le partite Iva, cioè la sanatoria per commercianti e professionisti. E non è finita qui, perché la Lega, intanto, spinge per una nuova rottamazione, la quinta. Permetterebbe a 10 milioni di italiani di chiudere, sempre con lo sconto, i conti con l'Erario in 120 rate, cioè 10 anni. Questa formula, però, avrebbe un grosso impatto sui conti pubblici nell'immediato: oltre 5 miliardi nel 2025, una cifra che potrebbe rendere ancora più complicato trovare i fondi per ridurre l'Irpef a chi ha redditi fino a 50-60 mila euro. Questa è la promessa arrivata dal Governo oltre un anno fa, a cui tiene molto Fratelli d'Italia, e rinviata proprio perché non si sono trovati i fondi col primo concordato, che ha dato la metà di quanto atteso. Insomma, gli scenari sono tanti ma resta da sciogliere il nodo delle risorse senza intaccare i conti pubblici. Le rottamazioni, a parte lo smacco per chi ha sempre rispettato le scadenze, storicamente fanno incassare meno di quanto previsto e sulla lotta all'evasione non ci si può fare completo affidamento quando si scrivono i bilanci. Ancora più difficile recuperare almeno una parte della montagna di crediti fiscali arretrati: superano i 1.200 miliardi ma di questi balzelli, spesso di piccola entità, la maggior parte è perduta perché in capo a contribuenti defunti e imprese che hanno chiuso i battenti. Da molti anni si dice che da questo magazzino si potrebbe recuperare qualche decina di miliardi, ma finora nessuno l'ha fatto. .