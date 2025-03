Quando si decide di investire parte dei propri risparmi bisogna considerare di fare anzitutto i conti con fasi di paura o al contrario di euforia, perché l’andamento dei mercati finanziari può essere molto volatile e alternare sedute di forti ribassi ad altre di rialzi repentini. Per questa ragione, una delle cose più importanti (e sottovalutate) è imparare a tenere a bada le proprie emozioni e restare focalizzati sulle ragioni per cui si è deciso di investire. Bisogna cioè evitare di commettere errori di cosiddetta “miopia finanziaria”, fenomeno che si verifica quando si è distratti dal susseguirsi di notizie, eventi contraddittori e volatilità dei mercati. Come si corregge la miopia finanziaria?.