Il sorpasso: nel 2024 pagamenti digitali sopra il contante

"Il sorpasso fu per la prima volta nel 2024, gli italiani hanno pagato di più tramite strumenti digitali di pagamento rispetto al contante. Lo dicono i dati dell'osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. 43% pagamenti digitali, 41% contante, pagamenti digitali nel loro insieme, quindi carte, quindi app di pagamento e anche pagamenti contactless tra l'altro questa percentuale potrebbe essere ancora più alta perché in questa ultima fetta del 16% vengono ricompresi bonifici e addebiti diretti e assegni e una parte di questi strumenti è ormai già oggi digitale. Vediamo la rincorsa dei pagamenti digitali in arancione, con una forte accelerazione dovuta alla pandemia e fino al sorpasso del 2024 che anche noi riscontriamo tutti i giorni. Oggi è molto più semplice pagare tramite carte e altri strumenti digitali. Vediamo anche un confronto con l'estero. Questi sono i dati della Banca Centrale Europea, leggermente diversi di un solo punto percentuale per l'italia. Si vede che il nostro Paese è ancora in coda in questa classifica, dietro a Spagna, Germania e Francia. Sull'utilizzo di metodi digitali che oggi riguardano nel nostro Paese circa 480 miliardi di euro di pagamenti. È interessante andare a vedere anche le preferenze dei piccoli esercenti, cioè quelli che hanno fatto più fatica negli anni scorsi ad adattarsi a questo cambiamento. Perché oggi ormai la maggior parte dichiara di preferire ricevere euro e pagamenti con strumenti digitali e non con contanti. Anche questo, evidentemente, è un cambiamento di attitudine. Vediamo tra l'altro come questi pagamenti digitali avvengono perché ormai negli esercizi fisici la maggior parte di loro è con tecnologia contactless, quindi solo appoggiando la carta o lo smartwatch o il telefono sul terminale sul Pos e non più inserendola dentro e tra l'altro, a proposito di innovazione, sta anche ovviamente arrivando nei prossimi anni l'euro digitale che cambierà anche il nostro approccio al contante. .