Fmi: Italia crescere meno delle attese nel 2022

Possiamo scordarci bollette più leggere nel 2022. È questa l'amara previsione del World Economic Outlook di gennaio firmato dal Fondo Monetario Internazionale. I prezzi del petrolio e del gas non dovrebbero scendere nel corso dell'anno ma solo a rallentare la loro crescita. La svolta è attesa invece per il 2023. Per contrastare il calo dei prezzi si stanno muovendo le banche centrali che, dopo aver chiuso i rubinetti di liquidità a stati ed imprese, a partire dagli Stati Uniti, sono pronte a rialzare i tassi di interesse. Non stupisce, insomma che l'FMI tagli le stime di crescita dell'economia globale nel 2022, di mezzo punto. A spingere sul freno è anche il rallentamento delle due principali economie globali. Gli Stati Uniti in cui il presidente Biden non è riuscito per ora ad approvare il suo programma economico, e la Cina, che sta vedendo la più bassa crescita dagli inizi degli anni novanta. Se le maggiori economie globali frenano, anche l'Italia non può pensare di accelerare. Dopo tre miglioramenti consecutive delle stime l'economia italiana dovrebbe decelerare rispetto alle previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2022, il PIL dovrebbe fermarsi al + 3,8 %, recuperando i livelli pre-pandemia, ma rimanendo sotto la media della Zona Euro, che aveva subito una recessione più lieve della nostra. È già il secondo campanello d'allarme per la crescita italiana, dopo la revisione al ribasso della Banca d'Italia che ha tagliato le stime per il 2022. E se la crescita arrancasse anche la finanza pubblica potrebbe soffrirne. L'anno scorso è stato il rimbalzo inatteso a fornire miliardi di liquidità a Governo e Parlamento per mettere una pezza sul rincaro delle bollette. Possibilità di spesa che dobbiamo dimenticare. L'FMI segnala che i paesi ad alto debito con i tassi in salita avranno meno spazio di manovra e anzi, dovranno ridurre il deficit ed intraprendere la via delle riforme. Chi a Roma ha orecchie per intendere, intenda.