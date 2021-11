I soldi del Pnrr per scuola e asili nido

L'iniziativa per la nuova scuola ruba il titolo alla canzone di Lucio Dalla, Futura Nascerà e Non Avrà Paura. La citazione musicale è del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il Next Generation EU sbarca in Italia per sostenere il futuro delle nuove generazioni che hanno nella scuola il loro habitat. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette subito a disposizione un terzo dei fondi previsti che ammontano a 17,59 miliardi e il pacchetto di interventi è stato presentato al Ministero di Viale Trastevere dalla Ministra per il Sud Mara Carfagna e dalla Ministra per la Famiglia Elena Bonetti. Sono oltre 5 miliardi i soldi che verranno spesi per la costruzione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l'incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. Particolare attenzione dedicata agli asili nido e alle scuole dell'infanzia con 3 miliardi messi sul piatto dall'Europa, 2,4 miliardi per la fascia da zero a 2 anni e 600 milioni per la fascia dai 3 ai 5 anni. A dettare i tempi dei bandi è il PNRR e l'obiettivo è dare vita ad una scuola per tutti e per ognuno, per personalizzare i percorsi scolastici. "Abbiamo delle tempistiche molto chiare che ci sono state dettate dallo stesso PNRR, quindi noi contiamo adesso di lanciare questo. Ovviamente vi deve essere un momento, teniamo conto ovviamente anche delle programmazioni ragionali che sono fondamentali, però noi crediamo che per l'inizio dell'anno prossimo siamo in grado di fare le selezioni e quindi abbiamo un tempo molto limitato." Andrà al mezzogiorno il 49% dei 5,2 miliardi messi a gara per opere da realizzare entro 5 anni, spiega la Ministra per il Sud Mara Carfagna, e per gli asili nido si arriva al 55,2% delle risorse. "Abbiamo aperto la strada per l'abbattimento del muro della disuguaglianza tra il nord e il sud del paese. Questi bandi dicono a oltre 20 milioni di cittadini meridionali che stiamo lavorando per ricucire il paese e per garantire loro pari diritti e pari opportunità.".