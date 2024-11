La Trumponomics 2.0: cosa rischia l'Unione Europea

Cerchiamo di anticipare quale potrebbe essere l'impatto della Trump Conomix 2.0 sull'Europa ricordiamo che fino a qualche giorno fa il Presidente eletto apostrofava gli europei come truffatori, perché si approfittano secondo il suo punto di vista del sistema commerciale. Allora i dazi ,questa è la soluzione proposta dal Presidente in pectore, dazi per rendere più costose le merci che vengono vendute dall'esterno negli Stati Uniti che avrebbero un vero e proprio picco come vedete questa sarebbe la proposta, se poi dovesse diventare realtà almeno 10 punti percentuali anche sulle merci europee, forse 20 con dei salassi veri e propri sui partner commerciali principali degli Stati Uniti, il Messico e la Cina guardate fino al 100% questa non è una buona notizia per l'economia dell'Eurozona italiana. Il Made in Italy ha come secondo mercato di sbocco proprio gli Stati Uniti, cosa vendiamo agli americani farmaci, prodotti medicali, automobili, moto, barche, bevande alcoliche, mobilio arredo, insomma buona parte del Made in Italy appunto come dicevamo c'è chi ha già iniziato a fare delle stime se questi dazi dovessero entrare in vigore, non è detto anche perché gli effetti anche sui consumatori americani non sarebbero da poco, mezzo punto percentuale di calo per l'Eurozona per il PIL, l'Italia non sarebbe tra i Paesi più colpiti ma certo se l'adozione fosse effettivamente completa, se fosse guerra commerciale aperta i dolori si sentirebbero nel 2025 l'anno prossimo con la Germania in calo di un punto percentuale. Attenzione perché Trump ha promesso anche di tagliare nuovamente le tasse questo a debito, debito americano che è già previsto in forte crescita nei prossimi anni già al 143% previsto entro il 2035 grazie a questi nuovi stimoli fiscali, attenzione questo vuol dire anche nuova inflazione e inflazione che potrebbe arrivare addirittura anche in Eurozona importata dagli Stati Uniti. Ultimo punto il Green Deal europeo come cambierebbe, Donald Trump crede che il cambiamento climatico sia una truffa vera e propria, noi sappiamo non essere così dal punto di vista della Scienza ma questa è la sua convinzione e ha invitato le aziende petrolifere americane a trivellare sempre di più. Questo potrebbe voler dire cambiamento climatico più difficile da combattere ma dall'altra parte prezzi energetici alla pompa di benzina per esempio un po' più bassi.