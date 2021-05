"La struttura che c'è adesso non è sufficiente Prof. no? Per far sì che queste aziende paghino le giuste tasse". "Si la Commissione ha perso un altro caso antitrust dopo quello contro Apple in Irlanda l'anno scorso, ora questo di Amazon in Lussemburgo, ma va dato atto alla Commissione di aver creato lo spazio politico per cambiare le norme. Oggi abbiamo norme che permettono alle multinazionali di spostare profitti a piacimento, basta localizzare la proprietà intellettuale in un paese a fiscalità agevolata, che può essere il Lussemburgo o l'Olanda. Abbiamo visto questa settimana un altro caso, di Uber che ha spostato da Bermuda la proprietà intellettuale all'Olanda. Questo permette a loro di spostare profitti, dal paese in cui vengono generati i profitti, che può essere l'Italia, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti a paesi a fiscalità agevolata. Quindi son le regole attuali che permettono questo trasferimento di profitti. Amazon è solamente una delle grandi aziende che ha utilizzato questi meccanismi e cosa si può fare? Finalmente ora c'è la possibilità di risolvere questo problema creando una tassazione minima globale, che è la proposta che arriva dall'amministrazione Biden, dopo che già Trump nel 2017 aveva introdotto una tassazione minima globale, ma molto light con varie scappatoie, al 10.5 per cento, mentre Biden oggi dice facciamo la tassazione minima globale al 21%. 21% vuol dire che qualsiasi multinazionale americana che ha profitti alle Bermuda, in Irlanda, in Svizzera verrà tassata su quei profitti sulla differenza tra la tassazione effettiva nel paese e il 21%. Per una multinazionale italiana vuol dire, una multinazionale italiana che ha una controllata in Irlanda, i profitti della controllata in Irlanda vengono tassati sulla differenza tra il 21% e la tassazione effettiva in Irlanda. Quindi questa misura, se viene approvata, toglie la ragione d'essere dei paradisi fiscali".