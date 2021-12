Manovra 2022, le ultime novità con l'emendamento del Governo

Le ultime novità sulla manovra arrivano con l'emendamento Omnibus che il governo ha presentato in Senato. Sul fronte fisco viene confermata la riformulazione delle aliquote IRPEF che passano da 5 a 4, previste le detrazioni ma con la novità di una clausola a tutela dei redditi più bassi. Infatti per evitare che questi possono essere penalizzati nella combinazione delle nuove norme per chi guadagna fino a 15000 Euro viene mantenuto anche il bonus da 100 Euro, che rimane in versione ridotta fino ai 28000 Euro. Previste poi, detrazioni mirate fra i 28000 e i 30000 Euro di reddito. In via eccezionale, solo per il 2022, c'è poi l'esonero dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti, con redditi fino a 35000 Euro. Per 835.000 autonomi, circa il 41% della platea complessiva, scomparirà l'Irap; una misura che vale circa un miliardo nel 2022, 1,2 miliardi all'anno dal 2023. Per far fronte al caro bollette sono, complessivamente circa 3,8 i miliardi stanziati; nel primo trimestre di 2022, il governo mette sul piatto 1,8 miliardi sulle utenze elettriche e 480 milioni sul gas per ridurre la voce, in fattura, sugli oneri generali di sistema. Sempre sul gas, 600 milioni andranno alla riduzione dell'Iva, 912 milioni saranno destinati poi a mitigare gli incrementi delle tariffe per i nuclei più svantaggiati; un miliardo inoltre, per permettere alle famiglie di scaglionare gli importi delle fatture del primo trimestre del prossimo anno in 10 rate. E se non riusciranno a pagarle le imprese fornitrici saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi. Per i settori ancora maggiormente colpiti dall'emergenza Covid, come quelli di turismo, spettacolo e della filiera auto stabilito un fondo ad hoc da 150 milioni. Infine il bonus TV sarà rifinanziato con 68 milioni di Euro.