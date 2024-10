Manovra, modifiche in vista: da detrazioni a paghe manager

Il pressing sulla manovra è già iniziato e i fronti aperti sono numerosi e in Parlamento potrebbero arrivare modifica a quanto varato dal Governo, non sono in discussione i pilastri della nuova legge di bilancio a partire dalla conferma degli sgravi ai dipendenti e alla riduzione dell'Irpef, due misure che assorbono oltre la metà del valore complessivo della legge di bilancio, ma ci sono ancora molti aspetti da mettere appunto come quello della revisione degli sconti fiscali alle famiglie che porterebbe beneficio a chi ha redditi bassi e tanti figli penalizzando chi vive da solo e che ha guadagni più alti. Ci sono poi aspetti sui quali i partiti della maggioranza hanno acceso un faro, è il caso del concordato preventivo previsto in un provvedimento collegato alla manovra, a fine mese si saprà quante Partite IVA aderiranno alla sanatoria che cancella i controlli fiscali per un certo periodo di tempo, futuro e passato, in cambio di un versamento forfettario. Questi soldi per Forza Italia dovrebbero essere utilizzati per un taglio delle imposte a lavoratori e pensionati del ceto medio ma la Lega spinge perché si vada incontro anche ai lavoratori autonomi innalzando la soglia da 85 a 100mila euro della flat tax al 15%. Il partito di Salvini poi punta ad ammorbidire la nuova tassazione sui Bitcoin che il Governo vuole inasprire elevando dal 26% al 42% il prelievo su chi guadagna comprando e vendendo criptovalute. Sotto la lente anche il taglio degli stipendi dei manager pubblici e degli altri enti che prendono finanziamenti statali. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è stato chiaro, non si dovranno superare i 160mila euro lordi l'anno, il che vuol dire che chi prende il massimo perderebbe un terzo della paga, la misura fa parte dei sacrifici chiesti da Palazzo Chigi che colpisce innanzitutto i ministeri, escluso quello della Sanità, che dovranno risparmiare 3 miliardi e mezzo col rischio di ridurre alcuni servizi, e banche e assicurazioni chiamate a un contributo di simile entità.