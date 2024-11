"Non è secondo noi una manovra da sciopero generale, proprio perché ci sono provvedimenti che vanno nella direzione di sostenere i redditi da lavoro dipendente, da pensione si sostengono le famiglie si mobilitano risorse importanti anche per assicurare il diritto alla contrattazione nei settori pubblici. Utilizzare in modo rituale l'arma più radicale di cui dispone il sindacato ci fa perdere progressivamente credibilità fra i lavoratori.".