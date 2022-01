Microsoft compra Activision Blizzard per 68,7 miliardi

Eh sì, se fino ad adesso non avete mai pensato che un videogioco possa valere 68,7 miliardi di dollari, beh dovrete ricredervi in qualche modo, perché è la somma spesa da Microsoft per acquisire Activision Blizzard, che è una delle più grandi case produttrici di software di videogiochi al mondo. Forse questo nome non vi dirà molto, ma se invece andiamo a vedere assieme i titoli che vengono prodotti appunto da Activision, probabilmente li conoscerete: Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, sicuramente molti di voi saranno saranno tra i 400 milioni di utenti che li utilizzano ogni mese. È la più grande operazione cash della storia, non solo per Microsoft, che ha permesso, appunto, alla casa di Redmond di raggiungere il 10,7% di quota di mercato gaming, superando anche la rivale storica Sony, che produce invece la Playstation. Quindi, insomma, un'operazione davvero, davvero, molto importante. Ma se ancora non siete convinti che una casa di videogiochi, per quanto importante, possa valere così tanto, quasi 70 miliardi di dollari, il mercato è però convinto del contrario. E vediamo allora quanto vale il mercato dei videogame: più di 150 miliardi di dollari. Più anche dei video in streaming di cui abbiamo tanto parlate in questi due anni di pandemia, quasi il doppio e anche molto di più della musica in streaming e download. Pensate che gli utenti al mondo, i gamers, sono 3 miliardi, più di 3 miliardi e che stanno crescendo continuamente: chi gioca allo smartphone, in console, al pc, eccetera. E poi c'è il futuro, anche citato da Microsoft stessa, cioè il "metaverso" di cui ancora non sappiamo tanto, con la realtà aumentata immersiva, su cui però Microsoft vuole puntare anche con Activision e là si vedrà. Intanto sappiamo che sul tavolo ci sono i 69 miliardi di dollari puntati da Microsoft.