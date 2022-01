MSC e Lufthansa, interesse per ITA Airways

Tre mesi di trattative a partire dal 31 gennaio quando si riunirà il CDA di ITA Airways. La manifestazione di interesse avanzata dal tandem Lufthansa, ed era nell'aria da mesi, con MSC la società marittima dell'imprenditore Sorrentino Aponte, e questa è una sorpresa, ma ancora quasi tutta definita. Di sicuro per ora, c'è la volontà dei due gruppi di acquisire la maggioranza delle quote attualmente in mano al Ministero dell'Economia: ma non tutto il 100%. Così il Governo dovrebbe restare partner di minoranza e conservare l'egida nazionale sulla compagnia che ha preso il posto di Alitalia. Poi stop. Tutto il resto è da decidere durante i 90 giorni di due diligence necessari a visionare i conti non buoni e definire i termini dell'eventuale offerta. Le cifre in ballo: MSC e Lufthansa sono due giganti dei rispettivi settori con oltre 100.000 dipendenti ognuna e fatturati da decine di miliardi di Euro. La piccola ITA, decollata a ottobre con 2200 dipendenti e 170 milioni di perdite a fine 2021, non ha le dimensioni attualmente per competere In un mercato già messo in ginocchio dalla pandemia e necessità di forti partner industriali. Non solo dei cieli. MSC punta a sinergie nel settore del trasporto merci dove è da poco leader mondiale. Lufthansa ha le rotte su Linate e Fiumicino; potrebbero sborsare secondo gli esperti fino a un miliardo e mezzo di Euro.