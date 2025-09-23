Pensioni, da blocco aumento età a uso Tfr per l'anticipo

00:01:47 min
|
1 ora fa

Il cantiere pensioni in vista della manovra è in fibrillazione, ma ogni ipotesi deve fare i conti con i pochi soldi a disposizione e alle ricadute sul lungo periodo. In questo senso va valutato l'effetto che avrebbe il blocco dell'aumento dell'età per uscire dal lavoro. Il Governo è intenzionato a evitare che dal 2027 siano necessari tre mesi in più rispetto ad adesso. La legge infatti prevede che il traguardo della pensione si allontani man mano che cresce l'aspettativa di vita per cui, senza il congelamento, per l'assegno di vecchiaia servirebbero 67 anni e tre mesi di età. Mettere il freno costerebbe circa 3 miliardi il primo anno, ma in futuro la spesa rischierebbe di diventare enorme. Se l'asticella non venisse più spostata in avanti, cioè se il requisito anagrafico rimanesse quello attuale, il costo per lo Stato sarebbe di oltre 300 miliardi in vent'anni. Da considerare inoltre che nel 2026 serviranno circa 5 miliardi in più per adeguare all'inflazione i cedolini dell'INPS, rivalutazione che non è piena per tutti, ma si riduce per i redditi più alti. Visto che la coperta è corta, si ragiona nel frattempo su una nuova forma di anticipo a 64 anni con 25 di versamenti, utilizzando una quota del TFR lasciato in azienda, in modo così da raggiungere la soglia minima dell'assegno. Riguarderebbe solo i lavoratori dipendenti di imprese con oltre 50 impiegati e solo su base volontaria. Non avrebbe impatto sull'erario perché sarebbe il lavoratore a dover coprire il costo dell'anticipo con la sua liquidazione, che inoltre non prenderebbe tutta in una volta a fine carriera, come accade oggi, ma a rate mensili. Sul tavolo anche incentivi alle pensioni integrative, aumentando la deducibilità delle spese per i versamenti con l'effetto quindi di pagare meno tasse. Riguarderebbe attualmente una minoranza di lavoratori, che gode di stipendi medio alti e che può quindi permettersi la stampella privata. .

SkyTg24 Business, la puntata del 23 settembreSkyTg24 Business, la puntata del 23 settembre
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 23 settembre
00:23:13 min
| 4 ore fa
pubblicità
ERROR! Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibiliERROR! Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibili
economia
Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibili
00:01:52 min
| 22 ore fa
Manovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodiManovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodi
economia
Manovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodi
00:01:30 min
| 1 giorno fa
ERROR! Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabileERROR! Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabile
economia
Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabile
00:01:28 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025
00:41:15 min
| 3 giorni fa
Cassazione: assegno mantenimento vale anche per unioni civiliCassazione: assegno mantenimento vale anche per unioni civili
economia
Cassazione: assegno mantenimento vale per unioni civili
00:01:31 min
| 4 giorni fa
Manovra, taglio tasse a ceto medio con revisione scontiManovra, taglio tasse a ceto medio con revisione sconti
economia
Manovra, taglio tasse a ceto medio con revisione sconti
00:01:27 min
| 4 giorni fa
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da GenovaSky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
economia
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
00:25:45 min
| 4 giorni fa
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
00:25:00 min
| 4 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 4 giorni fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 4 giorni fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 4 giorni fa
SkyTg24 Business, la puntata del 23 settembreSkyTg24 Business, la puntata del 23 settembre
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 23 settembre
00:23:13 min
| 4 ore fa
ERROR! Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibiliERROR! Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibili
economia
Affitti brevi, diminuisce l'offerta delle case disponibili
00:01:52 min
| 22 ore fa
Manovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodiManovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodi
economia
Manovra, obiettivo taglio Irpef e rottamazione: i nodi
00:01:30 min
| 1 giorno fa
ERROR! Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabileERROR! Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabile
economia
Rating Italia, Fitch rialza a BBB+, outlook stabile
00:01:28 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 19.09.2025
00:41:15 min
| 3 giorni fa
Cassazione: assegno mantenimento vale anche per unioni civiliCassazione: assegno mantenimento vale anche per unioni civili
economia
Cassazione: assegno mantenimento vale per unioni civili
00:01:31 min
| 4 giorni fa
Manovra, taglio tasse a ceto medio con revisione scontiManovra, taglio tasse a ceto medio con revisione sconti
economia
Manovra, taglio tasse a ceto medio con revisione sconti
00:01:27 min
| 4 giorni fa
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da GenovaSky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
economia
Sky TG24 Business, la puntata del 19 settembre live da Genova
00:25:45 min
| 4 giorni fa
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 18.09.2025
00:25:00 min
| 4 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 18.09.2025
00:40:47 min
| 4 giorni fa
Francia, quanto è grave il buco di bilancioFrancia, quanto è grave il buco di bilancio
economia
Francia, quanto è grave il buco di bilancio
00:02:27 min
| 4 giorni fa
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euroManovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
economia
Manovra, Leo: ipotesi taglio Irpef esteso a 60mila euro
00:00:28 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità