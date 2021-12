Abbiamo posto la questione della flessibilità in uscita che vuol dire da 62 anni la possibilità di uscire che vuol dire i 41 anni di contributi per poter andare in pensione senza vincoli di età e allo stesso tempo abbiamo posto il fatto che occorre rivedere un sistema che fa dell'aspettativa di vita un elemento medio. L'aspettativa di vita è diversa a seconda dei lavori che vengono fatti.