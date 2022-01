Per Lagarde (Bce) i prezzi si stabilizzeranno nel 2022

Il premio Nobel all'economia Milton Friedman sosteneva che l'inflazione è l'unica tassa che può essere imposta senza una legge. In effetti gli italiani se ne sono accorti. Anche nel nostro Paese i prezzi sono aumentati come non accadeva da anni. Ad aver sballato i conti è stata soprattutto l'energia che contribuisce per quasi la metà del rialzo, con un effetto evidente in bolletta sia per i consumatori che per le imprese. Ma pure sugli alimentari iniziano a sentirsi i rincari. Dopo gli allarmi sull'aumento del prezzo della pasta, anche il caffè a 1 euro al bancone potrebbe diventare un miraggio. Sarebbero infatti sempre di più i bar che iniziano a offrire l'espresso a 1,10-1,20 euro, mentre per il cappuccino si arriva a 1,50. E non c'è da stupirsi, il prezzo internazionale del caffè arabica è ai massimi da 10 anni, sostanzialmente è raddoppiato rispetto a un anno fa. È pur vero però che, guardando il resto d'Europa, c'è chi è messo peggio. Sui 27 Paesi dell'Unione Europea il rialzo dei prezzi italiani è al ventunesimo posto, ben sotto la media che è stata confermata al +5%. E forse, con molta prudenza, si inizia a intravedere la fine del boom dell'inflazione. La maggior parte degli esperti si attende infatti che, scavallati i rincari delle tariffe di inizio anno, nel 2022 si vedrà una normalizzazione dei prezzi. Ne è convinta anche la Banca Centrale Europea che a differenza della Federal Reserve americana non vuole ancora alzare i tassi di interesse e il costo del denaro. Secondo la Governatrice Christine Lagarde, durante l'anno i prezzi si stabilizzeranno e poi caleranno gradualmente, rimanendo comunque sopra al 2%. La paura di madame Lagarde è che il rialzo dei tassi colpirebbe a morte il rimbalzo economico dei Paesi europei più in difficoltà e i più indebitati, Italia in testa.