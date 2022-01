Potenziamento centri impiego a rischio per ritardi regioni

5 miliardi di Euro. É questo il tesoretto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza affida ai centri per l'impiego per trovare un lavoro a 3 milioni di Italiani; parliamo soprattutto di donne disoccupati di lunga durata giovani e disabili a cui dovranno essere offerti corsi di formazione e supporto nella ricerca di un nuovo impiego. Un programma chiamato gol "garanzia di occupabilità dei lavoratori" che per ora esiste solo sulla carta e che andrà reso realtà. Proprio da quei centri per l'impiego che negli ultimi anni hanno perso personale e professionalità; secondo gli ultimi dati vi lavorano 7772 impiegati, 2000 in meno rispetto a vent'anni fa. Per fare un confronto in Germania vi sono più di 100.000e in Francia quasi 50 mila. I risultati si vedono solo quattro disoccupati su 100 trovano lavoro grazie all'intervento dei centri per l'impiego. Ecco perché nel 2018 l'allora ministra del lavoro Nunzia Catalfo aveva promesso di assumere 11600 nuovi addetti entro l'anno scorso. Quasi tutti a tempo indeterminato. Oltre agli oltre 2000 navigator contrattualizzati a tempo. Risultato? Nonostante i soldi stanziati, in autunno le regioni che hanno la competenza della gestione dei centri, avevano assunto solo 1458 nuovi dipendenti. Il ritardo è drammatico in particolare nelle regioni del sud Italia che non avevano arruolato ancora nessuno. Da allora i numeri sono migliorati solo in parte; la Campania ha assunto 641 persone mentre Calabria Molise Sicilia hanno indetto bandi per cui si può ancora presentare la candidatura; ma i tempi si prospettano lunghi. La Lombardia ha impiegato infatti un anno per assegnare agli uffici di collocamento i propri neoassunti e attenzione perché uno degli obiettivi concordati con Bruxelles per quest'anno prevede proprio di rafforzare i centri per l'impiego. Altrimenti, oltre a perdere il finanziamento, il rischio è di sperperare anche i 5 miliardi per le politiche attive che arrivano dal PNRR.