Io penso che ci sono sicuramente cose importanti che vanno nella direzione giusta. Quello che da un certo punto di vista vedo debba essere rafforzato, è come si costruiscono determinate filiere produttive. Se io dico che voglio fare auto elettriche, se dico che voglio fare il trasporto pubblico elettrico, il trasporto dei treni a idrogeno, benissimo ma li compro in Cina o costruisco delle capacità, delle filiere produttive per cui, quelle produzioni, si fanno in Italia e si crea lavoro nel nostro Paese e si qualifica. Così come c'è da aumentare la quantità di investimenti. Io penso che il nostro Paese non debba semplicemente dire adesso c'è il Recovery siamo a posto con gli investimenti. Noi abbiamo bisogno di utilizzare anche altri investimenti normali e abbiamo bisogno che anche l'investimento privato riparta.