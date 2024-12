Sciopero 13 dicembre, stop a riduzione a 4 ore

Non ci sono motivi sufficienti per limitare lo sciopero dei mezzi di trasporto. I giudici danno ragione al USB il sindacato di base che ha programmato la protesta di 24 ore a partire dalla sera del 12 dicembre in tutti i settori lavoro pubblico e privato e che il governo aveva imposto di ridurre a quattro ore solo per treni, bus, tram e metropolitane. Lo sciopero contro la manovra sarà dunque pieno perché il Tribunale Amministrativo del Lazio ha bloccato l'ordinanza cioè la precettazione firmata da Matteo Salvini il Ministro dei Trasporti non è nuovo a provvedimenti del genere da ultimo ha promesso di voler cambiare le regole sugli scioperi perché se ne farebbero troppi mille all'anno ha detto da quando c'è l'attuale esecutivo. I numeri del garante sugli scioperi confermano queste cifre, ma non c'è stato exploit 1129 scioperi nel 2023 uno in più rispetto al 2022 complice la pandemia c'è stato un calo Nel 2020 e nel 2021, ma andando più indietro si vede che gli scioperi se ne erano fatti di più insomma la conflittualità non sembra essere aumentata tutto ciò non toglie che tanti scioperi rischiano di far diventare questa protesta un'arma spuntata e quando si incrociano le braccia si finisce per creare dei disagi ai cittadini, un tema che risuona ad alta voce soprattutto quando a fermarsi sono i trasporti; in questo settore da gennaio si contano 48 giornate di sciopero alla quale si aggiunge quella ora in programma che non riguarda gli aerei nell'ambito della protesta proclamata dall'USB e che arriva due settimane da quelli indetta da CGIL UIL. Le leggi attuali permettono scioperi a distanza ravvicinata perché ogni sindacato ha il diritto di proclamarli; la legge consente anche la precettazione, ma solo a certe condizioni che come visto non ci sono per l'astensione del 13 dicembre. Non è prevedibile quali effetti avrà questo sciopero ma una cosa è certa i sindacati coinvolti non sono quelli col maggior numero di iscritti, ma tra i più agguerriti quando si tratta di scendere in piazza.