Siglato accordo da un miliardo per la filiera del tabacco

Un miliardo di investimenti in 10 anni, effetto del protocollo d'intesa tra il Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra e il presidente della Philip Morris Marco Hannappel siglato nel forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione della Coldiretti. Firma che segna l'avvio di un piano di investimenti della multinazionale nella filiera italiana del tabacco. Una firma che porterà altra innovazione alla produzione italiana rendendola modello esportabile. "Una visione di lungo termine al sistema e al comparto, in questo caso del tabacco specifico, per permettere quindi a nostri agricoltori di poter investire, di poter programmare, avere delle certezze." "È un rinnovo di un accordo di filiera che significa acquistare il 100% del tabacco acquistato in Italia da Coldiretti, prodotto in Italia da Coldiretti, con un investimento in totale di oltre un miliardo di euro che consente a un coltivatore di poter investire sulla propria azienda, sul proprio futuro, pensando già a quello che succederà tra 6-7 anni cosa che in agricoltura è fondamentale ma è importante anche in industria obiettivamente, anche accordi di lungo periodo in ambito industriale sono fondamentali, un decennio è tanto tempo per riuscire a pianificare." Il modello di produzione sin qui adottato ha avuto impatti positivi in ambito green e nella produzione di CO2 di consumo d'acqua, -40% in Veneto, -44% in Umbria, -49% in Campania di consumo d'acqua. E con il nuovo protocollo le aspettative aumenteranno per produrre tabacco e trasformare la filiera di produzione aziendale sempre più moderna e green.