Stellantis, Imparato: integrare autovetture e commerciali

"Dobbiamo integrare le autovetture e i commerciali, perché l'azienda che ha il Ducato, che ha bisogno di entrare in Roma deve pagare la macchina al prezzo giusto no deve essere aiutato deve poter ricaricare la macchina se deve essere elettrico. Perché non facciamo fusione tra le autovetture dei commerciali per esempio non è che non sia importante per le aziende questo. Per esempio abbiamo da spingere la rete di ricarica e lo sappiamo tutti, una volta che hai guidato l'elettrico ti piace, ma devi ricaricare, no? Non è che sia qualcosa di nucleare come riflessione, è buon senso, no? Quindi l'aiuto se abbiamo bisogno di aiuto è un contorno e anche di indotto per favore, abbiamo parlato tanto dell'indotto, se dobbiamo aiutare l'indotto collettivamente lo aiutiamo avendo la possibilità di sviluppare un'infrastruttura per il cliente ma anche per le fabbriche, per fare girare le fabbriche semplicemente".