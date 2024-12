Stellantis, Landini: piano transitorio, niente certezze

"Quello non è un piano industriale definitivo, è un prendere tempo, chiarire alcuni passaggi, ma rimangono molte incognite molti punti non chiariti. Innanzi tutto il prossimo anno il 2025 si presenta come un anno di cassa integrazione uguale a quello del 2024. Poi da un certo punto di vista alcune novità ci sono penso alla piattaforma indicata per Pomigliano o alcuni modelli ibridi che sono stati aggiunti, ma rimangono dei problemi aperti che anche riguarda Mirafiori E soprattutto non c'è stato riconferma e la certezza di un investimento per la gigafactory a Termoli. Un piano transitorio, ma non c'è un piano industriale che dia certezze sul futuro e sulle produzioni nel nostro paese.".