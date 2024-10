Stellantis, Schlein: segnali di disimpegno, serve chiarezza

"Abbiamo bisogno di un'industria che sia moderna, che sia competitiva e che sia sostenibile. Siamo per questo molto preoccupati della situazione di Stellantis in Italia e dell' automotive in generale, la domanda è chiara, è: "Qual è il piano industriale per ricerca e sviluppo e produzione nel nostro Paese, in Italia? E la vicenda Stellantis anche da questo punto di vista è cruciale perché non è un'azienda qualunque, e' una realtà strategica per l'Italia e noi chiediamo chiarezza, molta più di quella che oggi abbiamo sentito qui perché invece abbiamo visto quelli che noi interpretiamo come dei segnali di disimpegno, di disinvestimento".