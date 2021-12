Taglio Irpef, Bombardieri: tabelle del Mef sono farlocche

Rispetto all'analisi che ha fatto l'ufficio della camera e rispetto alle tabelle che fa circolare il Ministero che le tabelle del ministero sono farlocche e mi assumo la responsabilità di quello che dico perché considerare l'assegno unico come nuove risorse che vanno a favore di chi ha dei figli è una grande balla. I soldi già c'erano nelle buste paga e fra l'altro quegli assegni unici, nel corso dei prossimi tre anni, avranno un décalage. Cioè, diminuiranno non saranno più nell'importo che oggi ricevono in busta paga. 700 mila famiglie prenderanno dei soldi in meno sull'assegno unico.