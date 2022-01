Titoli tech in forte calo, investitori cercano dividendi

"C'è questa rotazione in corso, no, a Wall Street tra titoli cosiddetti "growth", quindi ad ampio potenziale, diciamo così, di crescita e titoli "value", quindi che hanno un valore intrinseco, grandi società..." "Che pagano dividendi anche". "Che pagano dividendi, insomma società ben stabilite, loro userebbero "stablished". Però società toniche, importanti. Come possiamo commentare questo grafico guardando quello che accade da inizio anno ad oggi?" "Mah, questa rotazione è dovuta sostanzialmente alle aspettative di rialzo dei tassi di interesse. Quindi, in questo momento gli investitori vogliono avere in portafoglio dei titoli che pagano dividendi, in questa fase naturalmente poi, soprattutto, di incertezza. Anche se mi rendo conto che è un po', diciamo, controintuitivo, no, perché uno vorrebbe in questo momento investire su aziende che hanno un potenziale di crescita elevato. Però in questa fase prevale, diciamo, la prudenza, anche perché non dimentichiamo che arriviamo da anni, diciamo, di una performance superiore dei titoli ad alta crescita rispetto a quelli che, appunto, vengono definiti "value". Quindi, in qualche modo, è una sorta di ribilanciamento dei portafogli verso aziende che anche dovrebbero essere in grado di superare senza grossi problemi questa fase di rialzo dei prezzi e, soprattutto, di rialzo dei prezzi delle materie prime, dei prezzi quindi di produzione e quindi poi per poterli eventualmente scaricare sui consumatori".