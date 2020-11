Tridico a Sky Tg24: dopo Quota 100 misure per lavori gravosi

Quota 100 è la misura sperimentale che per definizione si esaurisce nel prossimo anno, nel 2021 e ci sono tavoli tecnici a cui l'istituto partecipa con il Governo, con il ministero del lavoro, in particolare il Mef oltre che con i sindacati a volte, in cui si prospetta un'uscita più morbida rispetto a quota 100. Fermo restando che quota 100 finisca l'idea è quella di avanzare, soprattutto per i lavoratori gravosi, lavoratori usuranti delle possibilità di uscite anticipate, ma solo per quelle categorie.