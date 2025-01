Ue, varato il piano competitività per l'Europa

Le idee sono chiare. Che poi si possano effettivamente mettere tutte in pratica è invece meno scontato. Ursula von der Leyen, comunque, nel suo secondo mandato da Presidente della Commissione europea, ci prova e presenta il suo primo piano strategico per rendere l'Europa più competitiva. Lo scorso anno ha dato l'incarico a Mario Draghi di redigere un rapporto sull'argomento ed ora è pronto il piano concreto di misure e provvedimenti ispirato proprio al report Draghi. La bussola si concentra su tre pilastri: Innanzitutto vogliamo colmare il divario in termini di innovazione. Dobbiamo poi elaborare un calendario congiunto per la decarbonizzazione e la competitività e vogliamo ridurre le nostre dipendenze, aumentando invece la nostra resilienza e la nostra sicurezza economica. Indispensabile per la presidente della Commissione è mettere le aziende sia in grado di nascere, avendo accesso ai capitali privati e di rischio, sia in grado di crescere e svilupparsi senza troppi vincoli europei. Per questo ha annunciato diverse misure, un piano europeo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'istituzione di un regime fiscale e aziendale comune a tutti i ventisette Paesi europei, e fondamentale l'accesso al capitale privato di rischio di soldi, spiega, in Europa ce ne sono, ma non ci sono abbastanza strumenti per accedere ad essi, così che centinaia di miliardi ogni anno finiscono oltre oceano. Per questo sarà creata una unione dei risparmi e degli investimenti. Inoltre Von der Leyen ha annunciato un piano d'azione per l'energia per ridurne i costi e con un decreto previsto per il prossimo mese, la semplificazione delle regole e degli obblighi di reporting che devono seguire le aziende in tema di sostenibilità. Renato Cohen Sky Tg Ventiquattro Bruxelles .