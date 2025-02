A breve la pubblicazione della lista passeggeri del jet di Jeffrey Epstein

"Informazioni disgustose", così le ha definite il procuratore generale Pam Bondi, che si appresta a diffondere il materiale. Al momento si stanno apportando le ultime modifiche ai fascicoli prima della pubblicazione. Nelle prossime ore la lista dei passeggeri dell'aereo privato di Jeffrey Epstein sarà decretata e conosceremo i nomi dei clienti che il criminale ospitava sull'isola, dove avvenivano le violenze su centinaia di donne, circa 250, molte delle quali minorenni. La decisione arriva in seguito alle crescenti pressioni avanzate da repubblicani e democratici, all'inizio del mese James Comer, presidente della Commissione di vigilanza della Camera, aveva istituito una task force per decidere se pubblicare i materiali e porre fine a quella che è stata definita come l'era della segretezza. La vicenda di Epstein è stata spesso utilizzata all'interno delle fantasie di complotto di estrema destra come prova dell'esistenza di una setta mondiale di pedofili satanisti legata ai democratici. In passato era stata pubblicata una prima parte dei fascicoli giudiziari che includevano nomi delle vittime degli amici e dei soci del pedofilo. Il principe Andrea e Bill Clinton erano nella lista delle cento persone nominate. Secondo le accuse, Epstein era a capo di un programma di adescamento mondiale in cui i reclutatori, pagati dal milionario, prendevano di mira giovani donne esposte ad abusi e manipolazioni e facevano leva sulle loro fragilità abbagliandole con promesse di compensi e opportunità lavorative, le costringevano ad avere rapporti sessuali con clienti. La rete avrebbe gestito anche minacce e ricatti che in alcuni casi le ragazze avrebbero esercitato sui clienti una volta finite nella rete. .