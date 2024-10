In Albania sono entrati in funzione i due centri realizzati per accogliere i migranti in arrivo in Italia. Scortati in barca, i migranti arriveranno a Shengjin, dove avviene una loro prima identificazione. Nella città di Gjader, nell’entroterra, ha luogo invece il centro di permanenza dove saranno ospitati. All’interno delle strutture, in grado di ospitare fino a 3mila persone, sono presenti anche 500 persone italiane tra guardie carcerarie, polizia, soldati e carabinieri. .