Alluvione in Spagna, il soccorso dei civili a Valencia

Decine di morti in Spagna e numerosi dispersi a causa delle piogge torrenziali e delle alluvioni che martedì 29 ottobre hanno colpito le zone a Est e a Sud del Paese. Nella città di Valencia i fiumi d'acqua hanno inondato le strade e devastato le abitazioni, costringendo l'unità di emergenza militare a mobilitarsi attraverso operazioni di soccorso. La protezione civile della comunità valenciana ha avvertito i cittadini di non intraprendere viaggi in auto mercoledì, poiché la regione si trova in stato di emergenza. .