Alluvione in Spagna, soccorsi donna anziana e il suo cane

La guardia civile spagnola ha tratto in salvo un'anziana donna e il suo cane intrappolati nelle acque alluvionali a Cartama, in provincia di Malaga. Si tratta di una delle zone coinvolte nell'emergenza maltempo che ha colpito le zone a Est e a Sud della Spagna, causando decine di morti e diversi dispersi. In un video diffuso dall’organizzazione viene mostrata l'unità di soccorso su un gommone, utilizzato per raggiungere la donna e il suo animale. I servizi di emergenza sono intervenuti in tutta l’Andalusia, a Valencia e a Castilla La Mancha per salvare le persone bloccate dalle inondazioni. .