Angelus Papa: "Troppi bambini massacrati, pregare per pace"

La guerra e i bambini, vittime innocenti dell'odio. Il pensiero di Papa Francesco è rivolto ancora una volta a chi soffre per la violenza nei diversi teatri di guerra ancora aperti. In piazza San Pietro, davanti ai fedeli riuniti per l'Angelus domenicale rivolge la sua supplica. "Le prime vittime, lì, sono fra la popolazione civile, lo vediamo tutti i giorni. Troppe vittime innocenti. Vediamo ogni giorno immagini di bambini massacrati. Troppi bambini". La chiesa non sia seduta, non si chiuda ai mali del mondo ma si sporchi le mani, sia nel mondo. Bergoglio, prima dell'Angelus, durante la messa a conclusione del sinodo sottolinea la direzione: chiesa aperta, nel mondo, con i deboli, gli sfruttati, i poveri. Una chiesa al servizio, in movimento. "Non abbiamo bisogno di una chiesa seduta e rinunciataria ma di una chiesa che raccoglie il grido del mondo. E voglio dirlo, forse qualcuno si scandalizza, una chiesa che si sporca le mani per servire il Signore". Nel giorno in cui viene svelato e restituito restaurato il maestoso baldacchino berniniano, reliquia dell’antica cattedrale di San Pietro, Bergoglio sottolinea la funzione della chiesa sinodale: una comunità il cui primato è nel dono dello Spirito. Un sinodo che ha lasciato aperto ancora qualche capitolo, come quello atteso, del diaconato femminile. Il prefetto dell'ex Sant'Uffizio, il Cardinal Victor Manuel Fernandez, aveva sottolineato: per il Papa i tempi per il discorso sul diaconato femminile non sono ancora maturi. Non una chiusura definitiva ma uno slittamento, certo, in avanti.