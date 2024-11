Antartide, ecco la corsa di ultra-resistenza sotto zero

Quindici concorrenti hanno sfidato il freddo estremo dell'Antartide partecipando alla prima corsa di ultra-resistenza sul continente, iniziata giovedì 7 novembre presso l'Ultima Base Camp, dove le temperature hanno toccato i -25°C. La corsa si è svolta su un circuito di 4,2 km attorno al campo per garantire la sicurezza dei partecipanti, con possibilità di riposare in una tenda attrezzata. Paul Johnston e Roberto Sembiante, entrambi americani, hanno stabilito un nuovo record per le 100 miglia in 23 ore, 22 minuti e 57 secondi .