Assad è caduto, in Siria finisce una dittatura che durava dal '71

13 anni di guerra, sette milioni di profughi, centinaia di migliaia di morti. È certamente la fine di un era buia per la Siria ma non è detto che il prossimo futuro possa essere più luminoso. La caduta di Bashar al-Assad, presidente dal 2000 dopo essere stato designato dal padre che era al potere dal 71, lascia vacante uno dei posti di potere più delicati del Medioriente, perché il paese stretto tra Turchia, Iraq, Giordania, Libano e Israele è un campo di influenza di potenze molto più grandi. Storicamente appoggiato finanziariamente e militarmente da Russia e Iran, il regime di Damasco combatteva contro una pletora di milizie spesso anche contrapposte tra loro che lottavano per il controllo di piccole enclave di territorio e che venivano spalleggiate più o meno apertamente da Turchia, potenze occidentali e stati del Golfo. Nessuno ha però mai davvero cercato di rovesciare Assad, educato a Londra, nel timore che il successore potesse essere un fondamentalista islamico radicale col quale trattare sarebbe stato impossibile. Cosa abbia portato adesso a un così repentino precipitare degli eventi non è immediatamente chiaro. L'inizio della fine risale però al 2011 sull'onda delle primavere arabe quando contro disoccupazione, corruzione diffusa e mancanza di libertà fondamentali, scoppiarono proteste pacifiche. Oggi la caduta di Damasco significa per Mosca la perdita del principale alleato mediorientale, per Teheran un duro colpo al suo asse della resistenza contro il blocco guidato dagli Stati Uniti, per Israele il rischio che conquisti ancora più potere il leader dei ribelli, l'ex combattente di Al Qaida Al Jolani, che ora si professa moderato. In mezzo, con gli stessi problemi di prima, milioni di persone non hanno più una casa, nemmeno nel loro stesso paese.