In Australia, in occasione della visita di re Carlo e Camilla nel Paese, l’Australian Republic Movement ha avviato una campagna per dire addio alla monarchia. Gli organizzatori hanno creato magliette a tema rock con la scritta “Monarchy: The Farewell Oz Tour”. “Ci piacerebbe dire addio al regno reale”, hanno dichiarato i loro membri. Già nel 1999 i cittadini australiani si sono espressi attraverso un referendum per lasciare intatti i legami con la monarchia inglese. .